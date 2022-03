Kim & Kanye: Scheidungs-Showdown vor Gericht

Heute kommt es zur Anhörung vor Gericht

Der Scheidungskrieg zwischen Kim Kardashian (41) und Kanye West (44) ist einer der skurrilsten überhaupt. Gerade versuchte der Rapper seine Noch-Ehefrau mit einem Truck voller Rosen zurückzugewinnen, jetzt startet er den nächsten Versuch, die Scheidung zu verhindern. Sein neuester verzweifelter Plan: Kanye akzeptiert den Ehevertrag nicht mehr, den er zwei Monate vor der Trauung 2014 selbst unterschrieben hat.

Scheidungskrieg geht heute vor Gericht weiter

Jetzt vor dem großen Showdown vor Gericht will er den Vertrag annullieren lassen. Heute (Mittwoch, 2. März) treffen sich beide Seiten zu einer Anhörung vor Gericht. Unklar ist, ob Kim und Kanye persönlich auftauchen oder, ob die Anwälte alles weitere für sie übernehmen. Letzteres scheint das wahrscheinlichere Szenario zu sein, denn Kanye verweilt gerade in Miami und Kim wolle sich die Unterlagen zukommen lassen und sich per Video zuschalten lassen. Schräg ist auch, dass Kanye noch kurz vor der Anhörung seinen Scheidungsanwalt gefeuert haben soll. Das berichtet TMZ. Stattdessen vertrete ihn nun Samantha Spector. Sie verhalf kürzlich auch der Ex-Frau von Dr. Dre zu 100 Millionen Dollar Abfindung.

Kim war bei der Eheschließung reicher als Kanye

Das Portal RadarOnline hat sogar den Ehevertrag des Ex-Paares vorliegen. Darin stehen die Gehälter der beiden Superstars. Für das Jahr 2011 gab Kim hier ein Einkommen von 9,1 Millionen Dollar (8,2 Mio. Euro) an. Kanye verdiente damals "nur" 1,9 Millionen Dollar (1,7 Mio. Euro). Somit war der Rapper zum Zeitpunkt der Eheschließung ärmer als der Reality-Star. Mittlerweile hab er jedoch die Milliarde geknackt und seine Ehefrau überholt. Kardashian wird auf kanpp 900 Millionen Euro geschätzt.