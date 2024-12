Kim Kardashian macht selbst den Gips zum Accessoire

Die Reality-TV-Queen weiß selbst ein gebrochenes Bein in Szene zu setzen. Bei ihrer Kollektionspräsentation wollte sie keinen gewöhnlichen Gips tragen.

Ob er seinen eigentlichen Zweck erfüllt, ist fragwürdig. Ein Hingucker war er aber definitiv, denn Kim Kardashian präsentierte ihren gebrochenen Fuß bei ihrer SKIMS-Präsentation in einem zum High Heel geformten Gips. Erst vor wenigen Tagen ist das Unglück passiert. Kim schrieb auf Instagram: „Gebrochener Fuß in der Weihnachtszeit“, postete dazu ein wütendes Emoji." Was genau passiert ist, ließ sie offen.

Kim trägt Gips, aber in stylischer Variante. © Instagram

Kim Kardashian zeigt ihre neue SKIMS-Kollektion © Instagram

Heiße Weihnacht' statt weiße Weihnacht'

Erst kürzlich zeigte Kardashian ihre neue Winter-Kollektion für SKIMS auf Instagram. Hier posierte sie unter anderem in einem knappen Fell-Bikini. Das plüschige Teil verdeckte gerade einmal das Nötigste. Ob das warm hält? Kim heizte damit auf jeden Fall ihren Fans ein.

Was den Fans bei den Bildern außerdem auffiel: Kardashian und Beyoncé werden immer mehr zu Doppelgängerinnen. "Verwandelt sie sich jetzt in Beyoncé?", fragt ein Follower unter dem Beitrag. Auch der Vergleich mit Shakira wird getätigt. „Arme Frau. Sie ist jeder, außer sie selbst", schreibt ein weiterer User