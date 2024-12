SKIMS x North Face: Kardashian kleidet uns fürs Skifahren ein

Wer dachte, dass der Après-Ski-Trend seinen Zenit erreicht hat, wird eines Besseren belehrt: Die SKIMS x The North Face Kollektion liefert uns die schönsten Ski-Styles des Jahres.

Was Kim Kardashian anfasst, wird zu Gold. Mit ihrem Label SKIMS hat die Unternehmerin ein wahres Unterwäsche-Imperium geschaffen. Jetzt wagt sich SKIMS erstmals in die Welt der Outdoor- und Skibekleidung und launcht eine Kollektion mit dem ultimativen Outerwear- und Sport-Label: The North Face.

„Ich bin unglaublich stolz auf die Zusammenarbeit. Die Expertise von The North Face im Bereich funktionaler Outerwear hat uns erlaubt, eine Kollektion zu entwickeln, die Style und Funktion perfekt vereint“, erklärt Kardashian in der offiziellen Pressemitteilung. „Als jemand, der viel Zeit auf den Pisten verbringt, wollte ich Teile schaffen, die genauso gut aussehen, wie sie performen – und ich freue mich schon darauf, sie selbst zu tragen.“

SKIMS x The North Face

Die Kollektion verschmilzt die ikonischen North-Face-Elemente mit der minimalistischen Ästhetik von SKIMS. Im Fokus stehen kurze Daunenjacken, hautenge Jumpsuits, Layering-Tops und kuschelige Handschuhe. Farblich bleibt es typisch Kim Kardashian: sanfte Neutral-Töne und trendige Monochrom-Looks. Egal ob für einen sportlichen Tag auf der Piste, einen Eislauf-Ausflug oder einfach einen stilvollen Winterspaziergang durch die Stadt – die Kollektion bietet vielseitige Winter-Must-Haves, die nicht nur warmhalten, sondern auch modische Statements setzen.

„Innovative Designs und höchste Qualität stehen bei uns an erster Stelle, auch bei Kollaborationen. Mit SKIMS konnten wir eine Kollektion schaffen, die sowohl optisch als auch funktional überzeugt und auf gegenseitiger Bewunderung basiert“, sagt David Whetstone, Director of Collaborations bei The North Face.

Die Must-Have-Kollektion des Winters

Die Größen reichen von XXS bis 3X, die Preise bewegen sich zwischen 60 und 1.200 US-Dollar. Auch für Schuh-Fans ist etwas dabei: stylishe Winter-Mules in den Größen 36 bis 42 runden die Linie ab. Die Kollektion ist ab dem 10. Dezember erhältlich. Perfekt für alle, die diesen Winter nicht nur warm, sondern auch ultrastylisch auf den Pisten unterwegs sein wollen.