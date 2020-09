Kim Kardashian: Sie zeigt sich mit Luxus-Mundschutz

It-Girl Kim Kardashian trägt einen extravaganten Schutz gegen Viren.

Kim Kardashian zeigt sich auf Instagram von ihrer extravaganten Seite. Sie posiert in einem Ganzkörperanzug des Design-Labels Balmain. Das Outfit setzt sich zusammen aus einer Radlerhose und einem Top das in Handschuhe übergeht, mit Allover-Logo-Print des Designers. Das Highlight ist auf einem Bild zu sehen: Ein Mund-Nasen-Schutz in gleichem Design.

Britische Medien schätzen diesen speziellen Corona-Schutz auf mehrere hundert Euro, ob er besser wirkt als andere, ist nicht bekannt. Kim Kardashian hat zusammen mit ihren Schwestern Khloe uns Kourtney eben eine Parfum-Linie lanciert. Privat läuft es nicht so gut. Mit Ehemann Kanye West soll es derzeit immer wieder Schwierigkeiten, weil dieser seit Jahren unter psychischen Problemen leidet.