× Klum im aufregenden Transparent-Kleid

Heidi stahl bei der Premiere von „Avatar“ in Los Angeles erneut allen die Show.

Der neueste Look von Heidi Klum bei der „Avatar“-Premiere sorgte für Schnappatmung. Das Supermodel trug ein fließendes Kleid, das ein bisschen an das Spray-Kleid von Bella Hadid bei der Pariser Fashion Week erinnerte. Nur in Heidis Fall bestand es tatsächlich aus Stoff. Wenngleich wenig davon.

© Getty Images ×

Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz strahlte Heidi Klum um die Wette. Er trug einen Silber-Anzug mit sportlichen Schuhen. Ihre Haare trug Klum nach hinten zurückgegelt. Ein Kleid wie das von Heidi Klum hat man jedenfalls noch nie auf einem Red Carpet gesehen. Dafür auf dem blauen. Was für ein Auftritt.