Kylie Jenner planscht im Nippel-Bikini

Da müssen Fans zweimal hinschauen: Kylie Jenner zeigt sich nicht nackt – sondern im Nippel-Bikini.

Kylie Jenner setzt sich immer wieder gerne sexy in Szene, doch so viel zeigte die Influencerin noch nie. Wobei ihre Fans wohl eher zweimal hinschauen müssen: Kylie Jenner zeigt sich nämlich nicht ganz oben ohne, sondern trägt einen "Nackt-Bikini" mit aufgedruckten Brustwarzen. "Free the nipple", kommentiert Kylie dazu und spielt auf die Tatsache an, dass Instagram die Darstellung weiblicher Brustwarzen verbietet, männliche jedoch zeigt.

© Instagram / Kylie Jenner ×

© Jean Paul Gaultier

Wer den Bikini nachshoppen möchte, sollte das nötige Kleingeld dazu haben: Der Nackt-Bikini ist von Jean Paul Gaultier und kostet schlappe $325.