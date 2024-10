Lena Hoschek schafft es aufs Set von "Sex and the City"

Gerade machte die heimische Star-Designerin mit ihrer Insolvenz Schlagzeilen, jetzt feiert sie einen Erfolg.

Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Covid, Lieferschwierigkeiten und Verzögerungen) musste die österreichische Star-Designerin Lena Hoschek einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung mit einer Quote von 20 Prozent für die Gläubiger beantragen. Das klare Ziel sei die Fortführung des Unternehmens. Es sei ein nötiger Schritt, um die langfristige Zukunft des Geschäfts zu sichern.

Herber Rückschlag

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, doch angesichts der aktuellen Herausforderungen sind wir an einen Punkt gelangt, an dem ich als verantwortungsvolle Unternehmerin ein Sanierungsverfahren beantragen muss. In erster Linie geht es darum, die Zukunft und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Wir sind unseren Mitarbeitern, Kunden und Partnern in der Pflicht, alles zu unternehmen, um die Lena Hoschek GmbH zu sanieren, um das Unternehmen wieder auf stabile Beine zu stellen und unsere Marke erfolgreich in die Zukunft zu führen“, sagt sie.





Neue Chance für Hoschek

Ein Rückschlag auf den jedoch gleich auch wieder erfreuliche Nachrichten folgten. Beim Dreh des "Sex and the City"-Spinoffs "And Just Like That" trug nämlich ausgerechnet Stilikone Sarah Jessica Parker alias Carrie Bradshaw Hoscheks karierte Love Letter Jacket aus der Business-Linie. Nächstes Jahr wird diese also weltweit im TV zu sehen sein, sobald es ausgestrahlt wird.

Sarah Jessica Parker trägt eine Jacke von Lena Hoschek © Getty Images ×

Die Love Letter Jacket von Lena Hoschek © Lena Hoschek ×

Die neue Staffel der beliebten Spinoff-Serie wird zurzeit in New York City gedreht und ist vor allem für Fashionistas ein Muss. Alles, was Sarah Jessica Parker in "Sex and the City" trug, wurde zum Trend. Das könnte Hoscheks Geschäft auch einen kleinen Booster verpassen.