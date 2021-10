Liam Gallagher stellt seinen Oasis-Rekord ein

Rock-Wunder des Jahres. 1996 rockte Liam Gallagher mit Oasis für 250.000 Fans in Knebworth. 2022 schafft er das auch solo.

„This is History“ – Mit diesen Worten eröffnete Noel Gallagher im August 1996 die Rekord-Konzerte von Oasis in Knebworth, England. Bei 5 Millionen Ticketanfragen durften letztendlich „nur“ 250.000 Fasns bei zwei Konzerten zu Welt-Hits wie Wonderwall oder Live Forever abrocken. Jetzt greift auch sein streitbarer Bruder Liam auf diesen Satz zurück. Mit „This is History“ kommentiert er jetzt nämlich seinen Solo-Rekord. Mit der neuen CD C’mon You Know rockt er am 4. Juni 2022 in Knebworth. Wegen dem unglaublichen Ticket-Run schon bei Fan-Vorverkauf wurde jetzt sogar ein Zusatz-Konzert am 3. Juni angesetzt. Damit stellt er jetzt auch Solo seinen Oasis-Rekord ein. Das Rock-Wunder des Jahres.

„Ich will jedem einzelnen, der Tickets für meine Knebworth Show gekauft hat, danken. Ich fucking liebe und verehre euch,” ist Rock-Großmaul Liam darüber fast sprachlos