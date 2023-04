Liebes-Aus? Das sagt Georgina zu Ronaldo-Trennungsgerüchten

Wie Personen aus dem Umfeld von Georgina und Ronaldo sagen, herrscht zwischen den beiden eine veritable Beziehungskrise. Jetzt äußerte sich CR7 Freundin erstmals zu den Gerüchten.

Seit Anfang 2023 kursieren Gerüchte über eine Krise um das Paar Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez. Personen aus dem Umfeld von Cristiano Ronaldo sehen sogar bereits ein nahendes Beziehungsende. "Es geht ihnen nicht gut und es ist wahrscheinlich, dass sie sich trennen werden. Die Realität ist, dass Cristiano die Nase voll von ihr hat", so ein Insider.

Anhaltende Trennungsgerüchte

Die Trennungsgerüchte bekommen durch den Tiktoker Abel Planelles weiteren Nährboden. Er erzählt auf seinem Channel eine Story eines Bekannten, der CR7 nahe stehen soll. Demnach habe es zwischen Ronaldo und Georgina Rodríguez beim Umzug nach Saudi-Arabien einen riesigen Streit gegeben. Georgina sei derart sauer gewesen, dass sie den ganzen Flug über und auch bei der Ankunft kein Wort mit CR7 oder einer anderen Person gewechselt hat.

In einer Story äußerte sich nun Georgina erstmals zu den Gerüchten um eine mögliche Beziehungskrise. ""Die Neider erfinden das Gerücht, die Klatschtanten verbreiten es und die Idioten glauben es," so Rodríguez. Zudem zitierte sie einen Text aus dem Lied 'If I Die' von Romeo Santos.

Wie schwer die Beziehungskrise von Ronaldo und Georgina tatsächlich ist, werden wohl die kommenden Wochen zeigen.