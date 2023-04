Ronaldo ist der Wüsten-Flop

Cristiano Ronaldo droht mit seinem Klub Al-Nassr eine Saison ohne Titel.

Nächster Rückschlag für Cristiano Ronaldo: Mit Al-Nassr scheiterte der Superstar im Cup-Halbfinale am abstiegsbedrohten Liga-Rivalen Al-Wahda mit 0:1.

Ronaldo, der bis 2025 bei Al-Nassr unterschrieben hat und rund 500 Millionen Euro kassieren soll, schimpfte bereits in der Halbzeit Richtung eigener Bank. Nach dem Schlusspfif war er sichtlich frustriert und enttäuscht. Schon im Supercup schied Al-Nassr im Halbfinale aus und in der Liga liegt der Klub sechs Runden vor dem Ende nur au f dem zweiten Platz - Ronaldo und Co. droht jetzt eine titellose Saison.