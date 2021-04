Ehemalige Ski-Queen Lindsey Vonn zeigt sich oben ohne.

Ex-Ski-Star Lindsey Vonn ist für ihre privaten Einblicke in sozialen Medien bekannt. Trotz ihres Rückzugs aus dem Profisport 2019 sieht man Lindsey auf Instagram oft, wie sie sich körperlich betätigt, ihre Muskeln stählt.

Vonn zeigt ihren gestählten Körper

Vonn: Oben ohne BH

Die 36-Jährige scheint generell ein gutes Verhältnis zu ihrem Körper zu haben. So findet sie nichts dabei im knappen Bikini zu posieren, oder ihren blanken Po zu zeigen. In einer Insta-Story, in der es um ihre widerspenstigen Haare geht, zeigt sie sich nun oben ohne. Nämlich ohne BH, nur mit einem zarten weißen Trägertop. Dass das ein bisschen durchscheinend ist, scheint Lindsey nichts auszumachen...