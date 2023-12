Lopez: Underboob und Bussi-Show Hollywood

Jennifer Lopez präsentierte sich supersexy bei der "Women Gala" in Los Angeles

Dass sie durch und durch eine Latina ist, beweist Jennifer Lopez immer wieder aufs Neue. Bei den „ELLE’s Women in Hollywood“-Feierlichkeiten in Los Angeles sorgte die Sängerin wieder einmal für Schnappatmung. In einem kaum vorhandenen futuristischen Top posierte sie auf dem Red Carpet. Ein Underboob war deutlich sichtbar. die Bauchmuskeln wurden perfekt inszeniert.

Auch mit Ehemann Ben Affleck gab es eine Show. Die beiden turtelten vor den Linsen der Fotografen wie Frischverliebte. Seit Mai 2020 sind die beiden wieder ein Paar. Im Juli 2022 heirateten Affleck und Lopez dann auch endlich 13 Jahre nach Auflösung ihrer ersten Verlobung.