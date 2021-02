Der britische Popstar Robbie Williams ist wohl bald unser Nachbar. Der 46 Jahre alte Sänger soll sich am Genfer See ein Anwesen gekauft haben, berichten britische Medien. Die luxuriöse Villa soll rund 27 Millionen Euros gekostet haben und um die 300 Quadratmeter groß sein.

Wird er das fesche Haus nur in den Ferien nutzen? Nein, den Berichten zufolge soll es eine dauerhafte Wohnstätte werden. Zumindest einige Monate im Jahr - so der Plan - wird sich Robbie mitsamt seiner Ehefrau Ayda (41) und den Kindern Theodora (8), Charlton (6), Colette (2) und Beau (1) dort aufhalten. Die Sun weiß Details. Die Villa steht auf einem Grundstück, dass um die 8.500 Quadratmeter groß ist. Darauf eine Parkanlage und ein Außenpool. Gleich in der Nähe: Ein exklusiver Golfclub, De Genève, der neue Hotspot für den leidenschaftlichen Golfer Robbie.