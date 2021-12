Vor einigen Monaten fing Schauspielerin Rebel Wilson mit Lebensumstellung an, jetzt ist sie sehr schlank!

Anfang 2020 hat Schauspielerin Rebel Wilson begonnen, etwas umzusetzen, was sich viele nach dem Jahreswechsel vornehmen: Sie hat ihre Lebensgewohnheiten umgestellt.

Gesünder und aktiver

Dafür verbrachte sie einige Wochen im Luxus-Kurressort Vivamayr in Altaussee . Ihr Ziel: Gesünder, aktiver zu werden und sich so in ihrem Körper wohler zu fühlen. Rebels Geschichte ist von Erfolg gekrönt. Nicht nur, dass die Aktrice viele Kilo verloren hat, sie konnte tägliche Bewegung auch in ihr Leben einbauen. Viel zu Fuß gehen, gezielte Übungen und schwimmen gehören nun zum Bewegungsplan der Schauspielerin.

Mager-Alarm um Rebel Wilson

Ihre Fans hat Rebel auf diese Reise der Transformation mitgenommen. Instagram ist das Medium der Wahl um zu zeigen, wie die Umstellung bei ihr läuft. Mehr als 40 Kilo soll sie bereits abgenommen haben. Ein neues Foto, das Rebel vor einem Christbaum zeigt, versetzt manche Follower sogar in Aufruhr; darauf wirkt sie für einige schon fast zu dünn!

Inspirierend und heiß

Doch die Mehrheit derer, die kommentieren lassen positive Nachrichten beim Bild: Sie würde schön, fabelhaft und heiß aussehen und sei eine Inspiration! Sie selbst schreibt zum Bild übrigens: "Ich wünsche du würdest verpackt unter meinem Baum liegen", jedoch ohne zu definieren, wen sie meint...