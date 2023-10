Matthew Perry: Letztes Posting zeigt ihn im Unglücks-Whirlpool

Der Schauspieler soll in seinem Jacuzzi ertrunken sein.

Matthew Perry ist tot. Der „Friends“-Star starb im Alter von nur 54 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Der als Chandler Bing berühmt gewordene Schauspieler wurde leblos in seinem Jacuzzi gefunden – offenbar gibt es keine Anzeichen für ein Verbrechen Am Unglücksort seien auch weder Alkohol noch Drogen gefunden worden. Die Todesursache ist derzeit noch unbekannt.

Erst vor sechs Tagen postete Perry ein letztes Mal auf Instagram. Dabei sieht man den Schauspieler ausgerechnet im Whirlpool, in dem er nun ertrunken sein soll. „Oh, so warmes, herumwirbelndes Wasser gibt einem ein gutes Gefühl? Ich bin Mattman“, schrieb der 54-Jährige auf Instagram. Auf dem Foto sitzt Perry mit Kopfhörer in seinem Whirlpool und genießt die Aussicht auf Los Angeles bei Nacht.

"Friends" wurde von 1994 bis 2004 gedreht und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Matthew Perry spielte darin einen der sechs Hauptcharaktere, den sarkastischen Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars der Sitcom waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Die Serie erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, selbst bei Zuschauern, die zu jung sind, um sich an die Original-Ausstrahlung zu erinnern.