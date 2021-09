Mega-Konzert Hype um Måneskin in Wien

Sex Sells! Nach heißer Nippel-Show am Nova Rock haben die coolen ESC-Sieger von Måneskin jetzt auch die Stadthalle in Rekordzeit ausverkauft!

15.000 Tickets innerhalb von nur 3 Stunden restlos ausverkauft. Nach Ed Sheeran (Doppelpack im Wiener Stadion) brechen nun auch die coolen ESC-Sieger von Måneskin alle Rekorde. Am Donnerstag um 12 Uhr ging ihr Stadthallen-Konzert (18. Februar 2022) in den Vorverkauf. Knapp vor 15 Uhr waren alle Ticket für die Hit-Show Louds Kids On Tour auch schon wieder weg.

Der Hype kommt nach einer Sensations-Show am Nova Rock Encore Festival in Wr. Neustadt. Dort punkten Måneskin mit Voll-Power-Entertainment, allen Hits - von Beggin' über I Wanna Be Your Slave bis zur ESC-Hymne Zitti e Buoni - und einer heiße Sex-Einlage: Bassistin Victoria De Angelis ließ nämlich auch gleich den Busen im Transparent-Top durchblitzen. Ähnlich sexy wird es wohl am 18. Februar in der Wiener Stadthalle zugehen.