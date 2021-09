× Sheeran: Zusatz-Konzert in Wien ist fix

Erstes Konzert bereits ausverkauft. Jetzt ist die Wien-Zugabe fix. Ed Sheeran rockt auch am 2. September 2022 im Happel-Stadion und bricht damit alle Rekorde.

ÖSTERREICH berichtete es bereits letzte Woche Jetzt ist es fix: Pop-König Ed Sheeran kommt 2022 gleich für zwei Konzerte ins Wiener Ernst-Happel-Stadion: 1. und 2.September 2022. Das schafften bislang nur Robbie Williams, Helene Fischer und 2018 Sheeran selbst! Damals gab‘s aber „nur“ Platz für 110.000 Fans. Jetzt rockt Ed seine Welthits wie Shape Of You, Castle On The Hill oder Bad Habits in der Mitte des Stadions. Für insgesamt 140.000 Besucher. Neuer Stadion-Rekord! Das lässt auch Veranstalter Ewald Tatar jubeln: "Zwei Shows sind in Zeiten wie diesen eine absolute Sensation und extrem wichtiges Zeichen dass wir straight auf die Normalität zusteuern!"

Um 11 Uhr startet der Vorverkauf für seine Comeback-Show Mathematics am 1. September im Happel-Stadion. Schon um 11.35 Uhr waren die Stehplätze ausverkauft. Seit 12 Uhr ist das zweite Konzert (2. September 2022) im Verkauf. Sogar ein drittes Konzert (!) wäre möglich. Der Tourplan lässt es jedenfalls zu. Den nächsten Auftritt hat Sheeran nämlich erst am 10. September 2022 in München angesetzt..

Der Ansturm auf die ersten 70.000 Karten war so enorm, dass es vor allen in der App längeres Zittern im "Warteraum" von oeticket gab. Viele wollten ihre Veranstalter-Gutscheine aus der Corona-Zeit einlösen. Nur deshalb knackte Sheeran nicht den AC/DC-Rekord - die hatten 2009 das Stadion in nur 17 Minuten restlos ausverkauft. Allerdings bei "nur" 54.000 Tickets.