Meghan feiert heute 40er mit 65 Gästen

Heute wird Herzogin Meghan 40. 65 Gäste feiern mit. Wie reagiert das Königshaus?

Geburtstag. 500.000 Dollar ließ sie sich 2019 die Baby-Shower vor der Geburt von Söhnchen Archie kosten. Heute greift Herzogin Meghan wohl noch tiefer in die Tasche. Zum 40er gibt es ein, wie sie sagt, „kleines Fest“: 65 Gäste werden dabei in der 13-Millionen-Euro-Villa in Santa Barbara, Kalifornien, erwartet.



Hilfe von Oprah. Für die Organisation hat sie Party-Planer Colin Cowie gebucht. Er hat schon Feiern für Jennifer Aniston, Tom Cruise oder Kim Kardashian ausgerichtet und wurde ihr just von Oprah Winfrey empfohlen. Die beiden sind seit dem Skandal-Interview weiter im regen Kontakt. Das Königshaus ist darüber freilich „not amused“.



Feudal. Bei einer Garten-Party werden u. a. teure Weine und edles Fingerfood serviert. Dafür werden extra eigene Party-Zelte und ein Dutzend Buffet-Stationen errichtet.

Geschenke. Die Geburtstagstorte hat Prinz Harry dafür bei der lokalen Bäckerei Posies & Sugar bestellt: Mit Zuckerguss und Blumen-Deko. Sohn Archie (2) soll für die Mama etwas gemalt haben.



Frieden. Gespannt blicken die Royal Watcher nach London: Etwaige öffentliche Glückwünsche von William, Kate oder der Queen werden wohl als Friedensangebot gedeutet.