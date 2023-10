Meryl Streep seit 6 Jahren heimlich getrennt!

Nach 45 Ehejahren lassen sich Hollywood-Star Meryl Streep und Ehemann Don Gummer scheiden

Seit 1978 sind Meryl Streep (74, "Der Teufel trägt Prada") und Künstler Don Gummer (76) ein Herz und eine Seele. Oder zumindest dachte man das. Denn wie heraus kam - ähnlich wie bei Will Smith und Jada Pinkett-Smith - sind Streep und Gummer bereits seit 2017 getrennt, wie ein Sprecher des Paares jetzt bestätigte. "Sie werden immer füreinander da sein, aber haben sich dazu entschlossen getrennte Leben zu verbringen", so das Statement. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt war bei der Oscar-Verleihung 2018.

Das Paar hat vier Kinder: Henry (43), Mamie (40), Grace (37) und Louisa Jacobson (30) - und fünf Enkel.

© Getty Grace Gummer, Mamie Gummer, Louisa Gummer, Don Gummer & Meryl Streep ×

Love-Story

Das Paar lernte sich 1978, ein halbes Jahr nach dem Tod von Streeps damaligem Freund John Cazale, kennen und lieben. Noch im gleichen Jahr traten sie vor den Altar. 2002 sprach Streep in einem Interview über das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe. "Guter Wille und Kompromissbereitschaft - und ab und zu mal die Klappe halten", scherzte die Schauspielerin damals. Bei der Oscar-Verleihung 2012 (Streep gewann "Best Hauptdarstellerin" für "Iron Lady") streute sie ihrem Mann verbal Rosen. "Zuerst möchte ich mich bei Don bedanken (..) Ich möchte, dass er weiß, dass alles was ich in unseren Leben am meisten schätze, er mit gegeben hat", meinte die damals gerührt.

© Getty Streep und Gummer bei den Oscars 2012 ×

Immobilien-Investment

Streep und Gummer wohnen in Connecticut, wo sie auch ihre Familie großgezogen haben. Dazu besaßen sie ein Loft in New York City, das sie 2020 für knapp 16 Millionen Euro verkauften. Im gleichen Jahr erwarb Streep eine Villa in Pasadena für vier Millionen. Da sich das Paar im Einvernehmen trennte, scheint ein Rosenkrieg aber ausgeschlossen.