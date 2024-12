Michael Jacksons Tochter Paris: Blitzverlobung mit Musiker

Justin Long hat um die Hand seiner Freundin Paris Jackson angehalten. Die 26-Jährige hat offensichtlich "Ja" gesagt.

Sie sind seit zwei Jahren ein Paar: Michael Jacksons Tochter und Musiker Justin Long haben sich entschieden, dass noch viele Jahre dazu kommen sollen. Denn Long ging vor seiner Liebsten auf die Knie und fragte sie, ob sie für immer die Frau an seiner Seite sein möchte. Das zeigt Paris jetzt auf Instagram. Der Instagram-Beitrag beinhaltet über 20 Bilder, die schöne Momente zeigen. Erst relativ zum Schluss entdeckt man die Fotos von dem romantischen Antrag.

Liebevolle Worte

"Das Leben mit dir in den letzten Jahren war ein unbeschreiblicher Wirbelwind, und ich könnte mir niemanden vorstellen, der perfekter für mich wäre, um all das zu tun. Danke, dass du mich dein sein lässt. Ich liebe dich", schreibt Jackson zu den Schnappschüssen. Auch einen innigen Kuss und eine Umarmung gab es für das Model. Selbst den Ring sieht man auf dem aller letzten Bild. Es ist der Moment, in dem Justin ihr diesen ansteckt.

Die Freude ist groß bei Paris Jackson und ihren Fans. Unzählige Glückwünsche finden sich unter dem Beitrag.