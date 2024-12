Schwarzenegger-Freund Ralf Moeller hat einen geheimen Sohn!

Große Überraschung auf Instagram. Der ehemalige Bodybuilder hat mehr Kinder, als bisher bekannt war.

18 Jahre lang hat er ihn geheim gehalten, jetzt präsentiert der ehemalige Bodybuilder und beste Freund von Arnold Schwarzenegger Ralf Moeller allen seinen Sohn Leon. Mit einem Instagram-Posting, in dem er schreibt: "Happy Birthday Leon to your 18th :) DAD". Gegenüber "Bild" bestätigt er, dass es sich dabei tatsächlich um sein Fleisch und Blut handelt. "Ja, Leon ist mein Sohn", sagt er.

Möllers Ebenbild

Bisher wusste man nur von Ralf Moellers beiden Töchtern Laura (34) und Jacqueline (26). Mit seinem Sohn scheint er viele Gemeinsamkeiten zu haben, wie auf dem ersten gemeinsamen Bild unschwer erkennbar ist. Leon hat dasselbe Grinsen wie der Papa und auch sein Sixpack kann sich sehen lassen. Ralf Moeller treibt den jungen Erwachsenen beim Training an.

Leon ist ein Tierfreund

Leon soll in Hamburg und Los Angeles leben. Auf seinem Instagram-Account zeigt er sich gerne sportlich und mit vielen Tieren. Er stammt angeblich aus der Ehe mit Annette Moeller. Mit ihr ist Moeller seit 2013 nicht mehr zusammen.