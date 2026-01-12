Mit 67 Jahren: Popstar Madonna dreht erotischen Werbeclip und Fans rasten aus

Nach gesundheitlichen Problemen im Jahr 2023 meldet sich Madonna eindrucksvoll zurück. Mit einem neuen Werbedeal für Dolce & Gabbana beweist die Pop-Ikone einmal mehr, dass sie auch mit 67 nichts von ihrer Strahlkraft verloren hat.

Laut, sinnlich, provokant und unangepasst – so zeigt sich Madonna im neuen Werbefilm für das Dolce-&-Gabbana-Parfüm "The One". Der Clip, den die Sängerin selbst auf Instagram teilte, sorgt im Netz für Begeisterung. Madonna ist nicht nur das Gesicht der Kampagne, sondern leiht dem Film auch ihre Stimme. In einer Neuinterpretation singt Madonna den Song "La bambola" der italienischen Sängerin Patty Pravo. Das Lied gilt als Hymne auf Selbstbestimmung und Emanzipation – Themen, die seit Jahrzehnten eng mit Madonnas Karriere verbunden sind. Die Wahl des Songs unterstreicht die Botschaft des Films: Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein und weibliche Stärke.

Sinnliche Inszenierung

Der Clip setzt auf intensive Nahaufnahmen: Lippenstift, Dessous, Strapse und ein verführerischer Blick. Madonna spielt darin mit zwei attraktiven Männern, einem älteren und einem jüngeren. Auffällig ist dabei, dass nicht sie selbst als Objekt der Begierde inszeniert wird, sondern der männliche Körper im Fokus steht.

Gegenüber der "Vogue" erklärte Madonna, die Kampagne sei eine "natürliche Fortsetzung" ihrer persönlichen und beruflichen Beziehung zu Dolce & Gabbana. Zudem betonte sie: "Ich finde, die Schönheit italienischer Frauen zeigt sich in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Unabhängigkeit." Madonna selbst hat italienische Wurzeln, was dem Projekt eine zusätzliche persönliche Note verleiht.

Begeisterung im Netz

Madonna outete sich auch schon als Labubu-Fan. © Instagram/madonna

Die Reaktionen der Fans fallen überschwänglich aus. In den Kommentaren sammeln sich Herz- und Feuer-Emojis, viele feiern die zeitlose Ausstrahlung der Sängerin. Einige vergleichen den Clip mit der frühen Phase ihrer Karriere und sprechen von „90er-Jahre-Erotik“. Der Werbefilm verzeichnet bereits über 200.000 Likes und mehr als 10.000 Kommentare.