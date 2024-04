Mit DIESEM Mega-Star ist Scarlett Johansson verwandt

Dass Hollywood eine große Familie ist, ist nichts Neues. Wer aber genau mit wem verwandt ist, wissen viele nicht einmal selbst. So auch Scarlett Johansson...

Heute kann mit moderner Technik fast jeder seinen Stammbaum zurückverfolgen. So wurde schon vor einiger Zeit bekannt, dass "Voldemort" Ralph Fiennes mit König Charles III. verwandt sein soll und Matthey McConaughey und Woody Harrelson denselben Vater haben sollen.

© Getty Images - FilmMagic, Inc

Nun gibt es ein neues Star-Match: Hollywood-Sirene Scarlett Johansson und Schauspiel-Legende Michael Douglas sind verwandt! Genauer gesagt entfernter Cousin und Cousine. Das ergab ein DNA-Test der Sendung „Finding Your Roots“, die vom renommierten Wissenschaftler Henry Louis Gates Jr. moderiert wird. Als Michael Douglas in der Show zu Gast war, enthüllte Gates Jr. die Verbindung mit Johansson. „Michael und Scarlett teilen identische DNA-Abschnitte auf vier verschiedenen Chromosomen, die alle in Scarletts mütterlicher Linie vorkommen, die bis zu jüdischen Gemeinden in Osteuropa zurückreichen“, so Gates.

© Getty Images

Beide Filmstars haben osteuropäische Wurzeln im Judentum. Die Eltern von Douglas wanderten aus den heutigen Weißrussland in die USA ein. Johansson hat einen dänischen Vater und eine Mutter aus polnisch-aschkenasischer Abstammung.

Douglas freute sich sehr über die News. "Das ist unglaublich. Ich werde schauen, dass ich mich demnächst mal mit ihr treffe", grinst Douglas. Beide spielten übrigens schon im gleichen Kino-Universum. Sie waren beide in Marvel-Filmen zu sehen - jedoch nicht gemeinsam.