Nächster Rückschlag für Becker

Oliver Pochers Satire-Sendung über Boris Becker war nicht rechtswidrig

Dass Boris Becker (44) und Oliver Pocher (54) in diesem Leben wohl keine Freunde mehr werden, ist bekannt. Der Dauerstreit zwischen den beiden flammte aber erneut auf, als die Sendung "Pocher - gefährlich ehrlich" ausgestrahlt wurde. Darin macht sich der Comedian über den gefallenen Tennis-Helden lustig, in dem er einen Spendenaufruf mit dem Titel "Make Boris rich again" startete.

Gericht lässt Pocher weitermachen

Becker forderte Unterlassung. Das Landesgericht in Offenburg entschied jedoch, dass Oliver Pocher keine Grenzen überschritten habe und der Beitrag somit auch keine Persönlichkeitsrechte verletzte. Die Klage wurde abgewiesen und die Show darf weiterhin gezeigt werden.