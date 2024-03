Netflix-Star (27) bei Motorrad-Unfall getötet

Große Trauer um den angehenden Netflix-Star Chance Perdomo: Der britisch-amerikanische Schauspieler ist an den Folgen eines Motorrad-Crashs verstorben. Er wurde nur 27 Jahre alt.

Sei Hobby kostete ihn das Leben: Neben der Schauspielerei war das Motorradfahren Chance Perdomos große Leidenschaft. Erst vor zwei Wochen postete der Schauspieler voller Stolz auf Instagram ein Bild seines Motorrads und schrieb dazu: "Tag 77. Die letzte Ruhe vor dem Sturm. Zurück auf der Straße."

Nun ist der 27-Jährige ausgerechnet an den Folgen eines Motorradunfalls viel zu früh aus dem Leben gerissen worden.

In einem Statement bestätigte sein Pressesprecher: "Schweren Herzens teilen wir mit, dass Chance Perdomo vorzeitig an den Folgen eines Motorradunfalls verstorben ist. Die Behörden haben mitgeteilt, dass keine weiteren Personen beteiligt waren. Seine Leidenschaft für die Kunst und sein unstillbarer Appetit auf das Leben waren für alle, die ihn kannten, spürbar, und seine Wärme wird in denen, die er am meisten liebte, weiterleben. Wir bitten darum, den Wunsch der Familie nach Privatsphäre zu respektieren, während sie den Verlust ihres geliebten Sohnes und Bruders betrauern."

Serien-Fans trauern um Jungstar

Nicht nur für seine Familie, auch für die Film- und Serienwelt ist Perdomos Tod ein tragischer Verlust. Der Schauspieler stand am Beginn seiner großen Karriere und wirkte bereits in Produktionen von Netflix und Amazon Prime mit.

Im Netflix-Hit "Chilling Adventures if Sabrina" spielte er in allen vier Staffeln in der Rolle des Ambrose Spellman mit. Zuletzt war er auf Amazon in der Serie "Gen V" in der Hauptrolle des Schülers Andre Anderson zu sehen, der magische Kräfte besitzt. Eigentlich sollten im April die Dreharbeiten für die zweite Staffel starten, diese wurden nun auf unbestimmte Zeit verschoben.

Die Macher von "Gen V" sind erschüttert, dass ihr Star tot ist. "Wir können es nicht fassen", war in einem Beitrag auf X zu lesen. "Für diejenigen, die ihn kannten und mit ihm gearbeitet haben, war Chance immer charmant und lächelnd, eine enthusiastische Naturgewalt, ein unglaublich talentierter Darsteller und vor allem ein sehr freundlicher, liebenswerter Mensch."

Vor drei Tagen hatte Perdomo noch gut gelaunt Selfies aus dem Fitnessstudio mit seinen Followern geteilt.