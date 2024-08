Neue Eskalation: Jolie enthüllt schockierende Vorwürfe gegen Pitt

Angelina Jolie und Brad Pitt stehen weiterhin vor Gericht, wobei neue Vorwürfe und ein Streit um das gemeinsame Weingut die Situation weiter anheizen.

Neues Kapitel im andauernden Scheidungskrieg! Obwohl Angelina Jolie (49) und Brad Pitt (60) bereits seit acht Jahren getrennt sind, bleibt ihr Rechtsstreit weiterhin ungelöst. Aktuell beschuldigt Angelina Jolie ihren Ex-Mann Brad Pitt, sie zum Schweigen bringen zu wollen.

Berichten zufolge hat Pitt versucht, Jolie zur Unterzeichnung eines Geheimhaltungsvertrags zu zwingen, um zu verhindern, dass ihre Missbrauchsvorwürfe gegen ihn öffentlich werden. Sollte sie sich weigern, droht ihr eine Strafe von 8,5 Millionen Dollar (rund 7,8 Millionen Euro).

Laut „Page Six“ reichte Jolie diese Anschuldigungen am 25. Juli beim „Los Angeles County Superior Court“ ein. Der Streit dreht sich um das Weingut Château Miraval in Südfrankreich, das das Paar einst gemeinsam erworben hat und auf dem sie 2014 heirateten.

Sollte Geheimhaltung zustimmen

Jolies Anwälte behaupten, Pitt habe ihren Anteil am Weingut nur unter der Bedingung kaufen wollen, dass sie der Geheimhaltung zustimmt. 2022 hatte Pitt Jolie verklagt, weil sie ihren Anteil ohne seine Zustimmung verkauft hatte.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen Pitt sind nicht neu und betreffen insbesondere einen Vorfall während eines gemeinsamen Flugs im Jahr 2016. Pitt soll Jolie dabei am Kopf gepackt und viermal gegen die Flugzeugdecke geschlagen haben. Trotz FBI-Ermittlungen kam es zu keiner Anklage.

Im Frühjahr 2024 erhob Jolie erneut schwere Vorwürfe. Ihre Anwälte erklärten, Pitt habe Jolie schon lange vor dem Flug im September 2016 körperlich misshandelt. Bei diesem Flug soll er erstmals auch die Kinder angegriffen haben, was Jolie dazu veranlasste, ihn zu verlassen.

Sorgerecht umstritten

Auch das Sorgerecht für ihre sechs Kinder (drei leibliche, drei adoptierte) bleibt umstritten. Die Kinder haben sich zunehmend von ihrem Vater distanziert und sehen ihn selten.

Zahara Jolie-Pitt (19) verwendet an ihrem College nur noch den Namen Zahara Marley Jolie, und Vivienne (15) wurde in einem Musical-Programmheft als Vivienne Jolie aufgeführt. Tochter Shiloh (18) stellte an ihrem Geburtstag am 27. Mai einen Antrag auf Namensänderung.