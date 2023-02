"NYPD Blue"-Star Austin Majors mit nur 27 Jahren verstorben

Der ehemalige Kinderstar Austin Majors (''New York Cops – NYPD Blue'') ist tot. Mit nur 27 Jahren ist der Schauspieler Samstagnacht gestorben. Vermutet wird eine Überdosis.

In der Polizeiserie „New York Cops – NYPD Blue“ wurde Austin Majors als Kind berühmt. Ganze sieben Staffeln lang, in der Zeit von 1999 bis 2044 hatte er Major Theo Sipowicz verkörpert, den Sohn von Detective Andy Sipowicz (Dennis Franz).

„Es ist einfach eine Freude, mit Austin zu arbeiten“, schwärmte sein Serien-Papa damals. Auch wird er auf einer Webseite zitiert: „Er liebt es einfach, zur Arbeit zu kommen. Für ihn ist das hier sein Spielplatz und wir alle sind seine älteren Spielkameraden.“

Für die berühmte Serie „New York Cops – NYPD Blue“ erhielt der junge Schauspieler sogar den Young Artist Award als bester Darsteller in einer Fernsehserie. Später kamen dann auch die Filmangebote rein, so war er beispielsweise in „Weihnachten mit Hindernissen“ (2007) und „Der Kindermörder“ (2007) zu sehen.

Tragischer Tod mit erst 27

Nun die traurige Nachricht: Austin Major ist tot, er wurde nur 27 Jahre alt. Der berühmte Schauspieler lebte zuletzt in Los Angeles in einer Obdachlosenunterkunft, berichtet „TMZ“. Dort soll er auch in der Samstagnacht verstorben sein.

Das US-Portal vermutet eine Überdosis des Narkose-Mittels Fentanyl als Todesursache des einstigen Kinderstars. Eine Autopsie soll jetzt Klarheit schaffen.

Was der Grund für Austins Aufenthalt in einem Obdachlosenheim ist, ist bislang noch unklar.

Austin Majors’ Familie meldete sich nach seinem Tod zu Wort: „Er war ein liebevoller, künstlerischer, brillanter und freundlicher Mensch“ und „Austin hatte große Freude und war stolz auf seine Schauspielkarriere.“