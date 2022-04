× OneRepublic nehmen Tom Walker mit nach Wien

Das ÖSTERREICH-Konzert von OneRepublic am 2. Mai in der Stadthalle wird zum großen Hit-Doppelpack. Im Vorprogramm ist nämlich Tom Walker mit dabei.

2018 lieferte er den Top-Hit „ Leave A Light” on – jetzt stimmt er ihn endlich wieder in Wien an. Tom Walker ist der Special Guest beim ÖSTERREICH-Konzert von OneRepublic am 2.Mai in der Wiener Stadthalle. Die Hit-Band präsenteiert dabei ihre neue CD „Human“ und Chart-Kracher wie „Apologize“, „Stop And Stare“ „Counting Stars“ oder „Run Run Run“. Die Karten für den Konzerthit gibt’s bei Ticket24.at



Publikums-Wahl. „Ich werde die Setlist ganz speziell für Wien abstimmen. Deshalb checke ich euch ständig die Österreich-Wertung eurer Lieblings-Songs von uns auf Spotify. Denn ich will meinen Fans nicht irgendwelche obskuren B-Seiten liefern mit denen nur ich mich selbstverwirklichen will, sondern nur die Hits die sie wirklich hören wollen,“ erklärt Sänger Ryan Teder dafür das Programm, für das er als Einstimmung auch die neue Live-CD „One Night In Malibu“ liefert.