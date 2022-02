Oscars: 12 Nominierungen für "Power of the Dog"

94. Oscars: "Power of the Dog" mit 12 Nominierungen an der Spitze.

12 Nominierungen für The Power Of The Dog, aber keine für Lady Gaga und auch keine für Österreich – große Favoriten-Erfolge aber auch riesige Überraschungen bei den Oscar-Nominierungen. Vor allem das Pop-Queen Lady Gaga mit House Of Gucci gegen u.a. Penelope Cruz und Jessica Chastain den Kürzeren zog überrascht ganz Hollywood.

Auslandsfilme

Österreich ging trotz zwei Chancen leer aus. Weder das homosexuelle Liebesdrama Große Freiheit von Sebastian Meise 8“besten Auslandsfilmen"). Noch Confidential: Die geheimen Nazis der USA der Brüder Benji und Jono Bergmann ("bester Kurzdokumentation") schaffte es von der Shortlist ins Oscar-Rennen.

Am 27- März werden die 94. Academy Awards trotzdem so spannend wie schon lange nicht mehr. Mit gleich 12 Nominierungen geht der Western The Power of The Dog als Favorit ins Rennen. Dahinter dürfen Dune, (10 Nominierungen), Belfast (7) und je sechs Mal West Side Story und King Richard hoffen. Bei den Schauspiel-Kategorien könnten Will Smith und Nicole Kidman ihren Golden-Globe-Erfolge wiederholen.

Fahrplan. Am 7. März steigt das berühmte Nominations Luncheon mit alle Nominierten und das berühmte Gruppen-Foto. Vom 17 bis 2 22 März dürfen die 9,500 Mitglieder der Academy abstimmen. Am 27. März geht im Dolby Theatre von Los Angeles die große Oscar-Show über die Bühne Die ersten Preisträger stehen indes schon fest: Liv Ullmann, Elaine May und Samuel L. Jackson erhalten heuer die Ehren-Oscars.

Nominierungen: Bester Film

Belfast

Coda

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story