Ozzy Osbourne beichtet Drogenrückfall

In der Vergangenheit kämpfte Ozzy Osbourne (75) mit schweren Suchtproblemen, nahm regelmäßig harte Drogen. Doch half ihm seine Frau Sharon davon wegzukommen. "Ich habe Glück, dass sie mir ständig in den Hintern tritt", sagt Osbourne in seinem Podcast. Im gleichen Atemzug verrät er jedoch auch, dass er nicht vollständig nüchtern sei. "Ich konsumiere von Zeit zu Zeit ein bisschen Marihuana", beichtet Osbourne in "Madhouse Chronicles".

Sharon darf nichts wissen

Außerdem verrät Ozzy, dass seine Frau nichts davon wisse. Er sei momentan wegen starker Schmerzen gar versucht, wieder härtere Drogen zu nehmen. "Der Arzt hat mir eine winzige Menge Ketamin gegeben, aber aber das hat gereicht, um den Funken auszulösen", sagt er.





Um einen kompletten Rückfall zu vermeiden, wolle der Black-Sabbath-Frontmann jetzt wieder zu den Treffen der Anonymen Alkoholiker gehen.