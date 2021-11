Nach der Traumhochzeit kommt raus: Carter Reum hat eine Tochter und die war nicht eingeladen zur Sause von Paris Hilton und ihrem Vater.

Es war eine der prunkvollsten Hochzeiten des Jahres: Am 11.11. sagten Paris Hilton und ihr Verlobter Carter Reum ja zueinander. Anhand der Bilder schien es der perfekte Tag gewesen zu sein: Paris in einem Traumkleid aus Spitze, am Weg zum Alter umgeben von Freunden, Familie.

Paris Hiltons Ehemann Carter Reum: Geheime Tochter!

Doch nun gibt es ein Detail aus Carters Vergangenheit, das gar nicht so klein ist... Er hat eine geheime Tochter, von der nicht alle erfahren sollen. Die kleine Tochter ist neun Jahre alt und lebt bei ihrer Mutter in Kalifornien. Carter soll das Mädchen erst ein mal gesehen haben, hat keine Beziehung zu ihr. Die Mutter ist Laura Bellizzi, ein TV-Sternchen, dem auch eine Affäre mit Schauspiel-Star Mel Gibson nachgesagt wurde.

Keine Beziehung zur Tochter

Carters Tochter soll sich schrecklich kränken, und "fühle sich vom Leben ihres Vaters ausgeschlossen", weil sie nicht zur Hochzeit ihres Vaters geladen war, heißt es in US-Medien wie page six. Ein Sprecher von Carter Reum gab eine Stellungnahme ab: "Die Leute, für die diese Geschichte von Bedeutung ist, wissen seit gut zehn Jahren davon. Carter unterstützt das Kind. Während er keine traditionelle Vater-Tochter-Beziehung mit ihr hat, sorgt er seit ihrer Geburt für sie und wird es auch weiterhin tun." Wie Paris zu dieser Vereinbarung steht, ist nicht bekannt.

Durfte nicht am Märchen teilhaben: Carters Tochter