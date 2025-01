Paris Jackson beichtet Heroin- und Alkoholsucht

Auf Instagram zeigt die Tochter von Michael Jackson die schrecklichen Bilder und versucht andere zu ermutigen, clean zu werden.

Sie glänzt heute auf den roten Teppichen dieser Welt und sieht zumindest äußerlich gesund aus. Das war jedoch nicht immer so, denn Sängerin und US-Schauspielerin Paris Jackson hat auf Instagram in einem Video enthüllt, dass sie früher Alkoholikerin und heroinsüchtig war. Seit fünf Jahren sei sie clean und habe auch keinen Schluck Alkohol mehr getrunken.

Mehr lesen:

Dankbar für neues Leben

Im Video offenbart sie alte Bilder, bei denen sie trinkt, raucht und kifft, ja sogar viele Tränen vergießt. Die neueren Bilder zeigen sie sportlich, erholt und strahlend. „Heute sind es fünf Jahre, in denen ich clean und nüchtern von Drogen und Alkohol bin. Dankbarkeit kratzt kaum an der Oberfläche. Weil ich nüchtern bin, kann ich heute lächeln“, schreibt sie dazu. „Ich kann Musik machen. Ich kann die Freude erleben, meine Hunde und meine Katze zu lieben. Ich darf Herzschmerz spüren, trauern, lachen, tanzen, vertrauen.“

Sie genieße ihr neues Leben: „Das Leben geht weiter, egal ob ich nüchtern bin oder nicht, aber heute kann ich mich ihm stellen.“ Sie endet mit einer Dankesbotschaft an alle, die ihr geholfen haben. Ihre Mutter ist Jacksons Ex-Frau Debbie Rowe, gelernte Krankenschwester. Erst vor kurzem verlobte sich Paris mit ihrem Partner Justin Long. Es läuft also in jeder Hinsicht gut bei ihr.