Pete schickt Kanye West Bettselfie mit Kim

In einem Chatverlauf soll Pete Davidson ordentlich gegen Kanye West ausgeteilt haben

Der Rosenkrieg zwischen Kim Kardashian und Kanye West ist nichts verglichen mit dem Streit zwischen ihrem Neuen Pete Davidson und ihrem Ex-Mann. Drohungen, Seitenhiebe und skurrile Nachrichten. Die beiden schenken einander nichts. In einem Chatverlauf, der "Page Six" vorliegt, hält Pete Kanye West gar in Sachen Kindererziehung eine Predigt. Kanye wird wütend und fragt Pete, wo er gerade sei. Dieser schickt ihm lediglich ein Foto, das ihn mit nacktem Oberkörper zeigt. "Ich bin gerade im Bett mit deiner Frau", schrieb er dazu.

Drohung in Video

Zuletzt hatte Kanye West den Komiker Pete Davidson gar in seinem Musik-Video lebendig begraben. Der Comedian aber scheint die Drohungen des Rappers mit Humor zu nehmen.

Auch auf einer Fake-Seite von Pete Davidson wurde das Selfie gepostet, das der Kabarettist direkt an Kanye geschickt haben soll.