Pocher teilt jetzt gegen Laura Wendler aus

Die Aufregung ist groß: Laura Wendler, 22, verkauft Fotos mit ihrem Babybauch auf OnlyFans. Oliver Pocher ließ sich nicht lange bitten und teilt nun gegen die werdende Mutter aus.

"Schreibe mir ,geil und schwanger‘ für die unglaublichen heißen Pics", so Laura Wendler zu ihren Fans. Der Hintergrund: Die 22-Jährige verkauft auf OnlyFans Fotos mit Babybauch in erotischer Kleidung. Laura will also bereits ihr noch ungeborenes Kind vermarkten und zu Geld machen. Dies kommt nicht überall gut an. Auf Instagram ließ sich der Wendler Intimfeind, Oliver Pocher, nicht lange bitten und setzte einen Seitenhieb gegen Laura Wendler.

© oliverpocher/Instagram ×

"Ich bin geil und war schon mehrfach schwanger ... Wer Fotos haben will, schreibt mir direkt und schickt viel Geld! Danke!", so Pocher auf Instagram. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Pocher und Wendler in die Haare bekommen. Bereits vor mehreren Jahren gab es Zoff, als Pocher die bekannte Auto-Überraschung von Laura an Michael Wendler nachspielte.

© Instagram / lauramuellerofficial Schlagersänger Michael Wendler und seine Frau Laura werben für ihre Doku-Soap um die Schwangerschaft seiner Frau Laura bei RTLzwei (undatierte Aufnahme). Nur einen Tag nach der Ankündigung des Formats hat RTLzwei seine Pläne zu einer neuen Doku-Soap mit dem umstrittenen Schlagersänger Michael Wendler wieder gestoppt. ×

Der unrühmliche Höhepunkt war eine eigene TV-Sendung, in der sich die beiden "Promis" im Hauptabendprogramm matchten. Die Fotos von Lauras Babybauch und Dessous sind aber kein Schnäppchen. Monatlich muss 35 Euro überweisen werden, um die Bilder zu Gesicht zu bekommen. Werbedeals sind mit dem OnlyFans-Engagment schwierig geworden, zuletzt wurde sogar eine RTL2-Doku nach lauter Kritik kurzfristig gestrichen.