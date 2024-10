Presley-Buch: Noch nicht für tot erklärt und wurde bereits "ausgeraubt"

In den Memoiren „Von hier ins Ungewisse – Erinnerungen“ schrieb Presleys Tochter von bewegenden und schrecklichen Momenten mit dem „King“

Lisa Marie Presley (†54) war das einzige Kind von Superstar Elvis Presley (†42). Leider ereilte auch sie ein viel zu früher Tod. Zwei Jahre nach ihrem eigenen Tod erschienen jetzt jedoch ihre Memoiren und sowohl sie als auch ihr Vater leben in ihren Worten noch einmal auf. In „Von hier ins Ungewisse – Erinnerungen“ beschreibt sie die schrecklichen Stunden des Todes ihres Vaters und enthüllt die Skrupellosigkeit der Menschen. Ihr Tochter Riley Keough veröffentlichte die Memoiren.

Presley wurde ausgeraubt

So schreibt Lisa Marie etwa darüber, dass ihr Vater noch nicht einmal für tot erklärt worden war, er jedoch bereits „ausgeraubt wurde". Sie sei am 16. August 1977 von einem Nickerchen aufgewacht und habe ein seltsames Gefühl gehabt: „Ich wachte schlagartig auf und verspürte Panik. Ich dachte: Irgendwas stimmt nicht. Es fühlte sich an wie eine andere Form von Energie.“ Sie habe ihren Vater auf dem Boden liegen gesehen, sei jedoch bei dem Versuch, zu ihm zu laufen, gestoppt worden und aus dem Zimmer gezerrt worden.

Lisa Marie: "Sein verzerrtes Gesicht"

„Sie hielten mich fest und führten mich nach unten. Eine Trage wurde nach oben gebracht. Ich war im Wohnzimmer. Die Haustür stand weit offen. Die Trage wurde die Treppe runter und direkt an mir vorbei transportiert. Sein Gesicht sah ich nicht, aber seinen Kopf, seinen Körper, seinen Pyjama. Und ich sah seine Socken am Fuß der Trage. Er ist von uns gegangen.“ Presleys Tochter habe sich erst erhofft, ihren Vater noch einmal sehen zu können, doch dann sei sie froh darüber gewesen, dass ihr dieser Wunsch verwehrt wurde. „Fairerweise muss ich sagen, wenn ich es geschafft hätte, zu ihm zu gelangen, dann hätte ich sein verzerrtes Gesicht gesehen, und das hätte mich noch mehr traumatisiert.“

Zigaretten als Therapie

Nach dem Tod des Vaters habe sie sich eine Freundin geschnappt und sei mit ihr auf ihr Zimmer gegangen, um Zigaretten zu rauchen. „Ich sprühte Glasreiniger in die Luft, damit es keiner riechen würde.“ Damals war Lisa Marie gerade einmal neun Jahre jung.