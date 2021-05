Prinz Harry bezeichnet sein royales Leben als "Truman Show" und "Zoo"

Prinz Harry ist aus dem "Zoo" entlaufen: Das meint zumindest er selbst in einer am Donnerstag veröffentlichten Podcast-Folge.

Dort meint er, sein Leben als hochrangiges Mitglied der royalen Familie sei "wie eine Mischung aus 'Die Truman Show' und einem Zoo" gewesen. In "Die Truman Show" (1998) weiß der Hauptdarsteller (Jim Carrey) nicht, dass er Teil einer TV-Serie ist und sein Leben von Schauspielern in einer Kulisse begleitet wird.

Der in die USA "geflüchtete" Prinz sie demnach froh, seit seinem Umzug ein normaleres Leben führen zu können. Mehrfach kritisierte er bereits vor Veröffentlichung des Podcasts die Adleraugen der Medien, die Harry auf Schritt und Tritt verfolgt haben sollen. Mit seiner heutigen Ehefrau Meghan Markle (39) habe der Enkel von Queen Elizabeth II. beispielsweise anfangs im Supermarkt so getan, als kennten sie sich nicht. Einkäufe hätten sie, in unterschiedlichen Gängen stehend, per SMS diskutiert, erzählte Harry. Er sei oft mit gesenktem Kopf und Haube unterwegs gewesen, um möglichst unerkannt zu bleiben.

Kreislauf von "Schmerz und Leiden" durchbrechen

In seiner neuen Heimat Kalifornien könne er nun freier leben, er sei nicht mehr so angespannt - "meine Schultern sind gesunken" - und er könne Söhnchen Archie (2) auf dem Fahrrad herumfahren. "Ich hätte nie die Chance gehabt, das zu tun", sagte Harry über Großbritannien. Der Prinz betonte, er wolle bei der Erziehung von Archie und dessen Schwester, die das Paar im Sommer erwartet, den Kreislauf von "Schmerz und Leiden" beim Aufwachsen durchbrechen. Das habe er selbst erlebt, ebenso wie seine Eltern.

Zahlreiche öffentliche Auftritte trotz Rückzug

Der Umzug in die USA sei nicht geplant gewesen. "Aber manchmal muss man Entscheidungen treffen und seine Familie an die erste Stelle setzen und seine geistige Gesundheit an die erste Stelle setzen", sagte Harry. Aber: Obwohl er mehrfach öffentlich betonte, zurückgezogener Leben zu wollen, nahmen Meghan und er zahlreiche öffentliche Termine war. Neben dem Podcast war Harry unter anderem in der "James Corden Show" zu sehen. Sein Oprah-Interview mit Meghan hatte allein in den USA über 17 Millionen Zuseher. Meghan veröffentlicht im Juni ein Kinderbuch, außerdem haben die beiden einen Mega-Deal mit Netflix.