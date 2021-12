Queen-Legende Brian May hat Corona: Appell an Fans

Queen-Gitarrist Brian May hat Corona: Nun richtet er seinen Fans aus, dass sie sich impfen lassen sollen.

Der 74 Jahre alte Queen-Gitarrist Brian May hat Corona. Das hat er bereits vor Kurzem via Instagram erklärt.

Queen-Legende Brian May: Appell an Fans

Doch nun teilt er ein Update zu seinem Gesundheitszustand. Er habe recht milde Symptome meint May. Doch das wäre, wie er betont ohne Impfung anders: "Es ist diese Immunantwort, weil ich drei Pfizer-Impfungen hatte. Und ich flehe euch an, geht los und holt euch die Impfung, wenn ihr das nicht schon getan habt."

May: Horrortage

Er selbst, so May, habe in der ersten Zeit der Krankheit einige wirkliche "Horrortage" gehabt, jetzt gehe es ihm besser. Zur Ansteckung soll es bei einem Mittagessen mit seiner Frau Anita Dobson gekommen sein.

May zeigt seinen Test - an Tag neun noch immer positiv