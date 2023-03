Robbie Williams: ''Bett'' me Entertain you

Nach seiner Mega-Performance am gestrigen Abend in der Wiener Stadthalle zeigt sich Robbie Williams so privat wie noch nie.

Robbie Williams gibt private Einblicke. Auf Instagram veröffentlichte auch seine Frau Ayda Field Williams ihre schönsten, gemeinsamen Wien-Momente. So zeigten sich die Williams in Wien beim Schnitzel essen, bei der Stadtbesichtigung und nun sogar aus dem Bett! Ayda Field Williams zeigt nun ihren Ehemann im Bett liegend. © instagram/ @aydafieldwilliams Ehefrau Ayda zeigt, den sichtlich gemütlich eingekuschelten "Let me Entertain You"-Künstler ganz privat. Auf dem Foto blitzt sie den obenrum-nackten Robbie ab und schreibt dazu: "When Robbie Williams feels like taking a selfie #selfiemode" Der Schnappschuss dürfte Fans in zweierlei Hinsicht gefallen: Natürlich, weil Robbie sich privat wie nie zeigt, aber vor allem auch, weil er offensichtlich gut gelaunt und ausgeschlafen wirkt. -Ideale Voraussetzungen für das Konzert Nummer Zwei heute! Gestern bereits feierten ganze 15.000 Fans mit dem Superstar sein erstes Stadthallenkonzert. Es war eine fulminante Show des Superstars! Naja, nach dem offenbar super-gemütlichen Schläfchen kann die heutige Show ja nur ein voller Erfolg werden. Williams: "Österreich hat mich gerettet" Die spektakulärste Aussage ist jedoch folgende: „Ich habe die Stimmen in meinem Kopf mit Alk, Kokain und sogar Heroin bekämpft! Doch das Wissen, dass es euch Fans in Österreich gibt hat mich am Leben erhalten! Hat mir das Leben gerettet!" Eine große Drogen-Beichte inklusive rot-weiß-roter Lebensrettung ist der absolute Knaller! Dass Williams ein echter Wien und Österreich Fan ist, zeigt nicht nur seine Aussage. Ein Blick auf den Insta-Feed seiner Frau Ayda lässt keinen Zweifel offen: Familie Williams geht es richtig gut bei uns!