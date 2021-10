Robbie Williams rockt Rekord-Konzert in München

Es wird DAS Konzert-Highlight 2022. Am 27. August rockt Robbie Williams für bis zu 150.000 Fans in München. Der nächste Sensations-Coup von Austro-Veranstalter Klaus Leutgeb.

Alle guten Dinge sind Drei. Nach den Mega-Konzerten von Andreas Gabalier (6. August 2022) und Helene Fischer, die ja trotz der süßen Baby-News am 20. August fix auftreten wird, hat der heimische Top-Veranstalter Klaus Leutgeb jetzt seinen wohl größten Konzert-Coup gelandet. Am 27. August 2022 holt er nämlich Weltstar Robbie Williams nach München. Das einzige Konzert im deutschspachigen Raum und Robbies großes Live-Comeback nach der Corona-Pause. Bis zu 150.000 Fans werden bei Vollpower-Show rund um Top-Hits wie Let Me Entertain You, Feel oder Angels auf der Münchener Messe erwartet. Auch Tausende aus Österreich. Das wird ein Konzert für die Ewigkeit und ein neuer Konzert-Rekord für Robbie Williams. Selbst bei seinem Rekord-Run in Knebworth, England (2003) waren nämlich pro Tag “nur“ 125.000 Fans dabei. Die Tickets für die Hit-Show unter dem Motto „The Greatest Entertainer“ gibt es ab Donnerstag (7. Oktober) bei oeticket.

Deal bei Robbie in der Schweiz fixiert

Den Mega-Deal hat Klaus Leutgeb letzte Woche höchstpersönlich mit einem Privat-Besuch bei Robbie in dessen neuen Schweizer Domizil in Genf fixiert. „Robbie Williams spielt genau eine Woche nach Helene Fischer am gleichen Platz und auch auf ihrer Bühne, die wird jedoch natürlich für Robbie ganz neu und spektakulär designed,“ verrät er im ÖSTERREICH-Interview.

Helene Fischer ist eingeladen

Robbie selbst, der ja mit Helene Fischer u.a schon das Duett Santa Baby aufgenommen hat, ist schon ganz aufgeregt. „Ich freue mich riesig in Deutschland 2022 mein jemals größtes Konzert auf einer Mega Bühne geben zu dürfen, aber noch mehr freut mich, das Helene Fischer auch dort spielt nur eine Woche zuvor. Ich möchte Helene an dieser Stelle Herzlichst grüßen lassen, da ich sie als Mensch und Künstlerin sehr schätze.“ Dazu spricht er ihr via Leutgeb auch gleich eine Einladung für sein Mega-Konzert aus. „Es würde mich freuen, wenn sie vorbei kommt in der Woche drauf nach ihrer Show am 20. 8. bei meiner am 27. 8.“ sagte er, gut gelaunt, super motiviert und voller Freude.



Vielleicht holt sich Helene ja bei Robbie gleich Tipps in Punkto Windel-Wechseln. Erfahrung hätte er ja genug. Bei mittlerweile vier Kindern.



Welches Konzert folgt?

Apropos vier: nach Andreas Gabalier, Helene Fischer und jetzt der Sensations-Show von Robbie Williams hat Klaus Leutgeb 2022 für München sogar noch ein weiteres Mega-Konzert geplant. Die Gerüchte-Küche an der Isar brodelt: AC/DC? Bruce Springsteen? Oder gar die Rolling Stones? „Satisfaction“ ist für Leutgeb und die Fans jedenfalls garantiert.