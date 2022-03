Robbies Banksys kommen unter den Hammer

Heute ist es soweit. Der Pop-Star verkauft drei seiner wertvollsten Kunstwerke

Der britische Popstar Robbie Williams lässt am Mittwoch drei Werke des geheimnisumwitterten Künstlers Banksy versteigern. Die Werke gehören zur Privatsammlung des 48-jährigen Musikers und haben nach Angaben des Auktionshauses Sotheby's einen geschätzten Gesamtwert von 7 bis 10 Millionen Pfund (etwa 8 bis 12 Millionen Euro). Das zählt auch das Bild "Kissing Coppers", das erstmals 2004 an der Außenwand eines Pubs in der Stadt Brighton auftauchte und zwei sich küssende Polizisten zeigte. "Nach wiederholtem Vandalismus wurde das ursprüngliche Wandbild im Jahr 2014 entfernt", teilte das Auktionshaus mit. Versteigert wird nun eine von Banksy 2005 auf Leinwand produzierte Version des Bildes.

Berühmtes Motiv "Girl With Balloon"

Versteigert werden soll auch eine auf Metall gemalte Version von "Girl With Balloon". Das Motiv erlangte Berühmtheit, weil eine andere Version des Bildes bei einer Sotheby's-Auktion im Jahr 2018 kurz nach dem Zuschlag durch einen eingebauten Mechanismus im Rahmen geschreddert wurde. Das dritte Banksy-Bild, das Williams verkauft, ist "Vandalised Oils (Choppers)". Es zeigt zwei bewaffnete Hubschrauber, die über eine friedliche Landschaft fliegen