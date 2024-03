Russell Crowe postet von geheimem Wien-Besuch

Im Jahr 2024 zieht es die Hollywood-Stars nach Wien wie die Motten ins Licht. Natalie Portman, Kate Winslet, Guy Ritchie und viele weitere wurden bereits in der Innenstadt gesichtet. Jetzt scheint auch Russell Crowe auf seinem Weg nach Ungarn wieder einen kurzen Abstecher gemacht zu haben. Erst Mitte Februar postete er von einem Aufenthalt in Wien, ein Foto auf "X". Zu sehen: Der Stephansplatz.

Where am I now ? pic.twitter.com/3edOq8fhr6