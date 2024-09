Schlager-Star Michelle: Karriere-Aus!

Nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sängerin Michelle vom Rampenlicht – ein Abschied, der für sie positive Veränderungen bringt. Wie sie nun verriet, freut sie sich auf die neuen Kapitel in ihrem Leben.

In der WDR-Talkshow „Kölner Treff“ sprach die 52-Jährige offen über ihre Karriere und zog dabei ein kritisches Fazit zur Schlagerbranche. „Es war immer oberflächlich“, so Michelle. Sie gab zu, dass es Zeiten gab, in denen ihr die Branche regelrecht „kotzübel“ aufstieß. Diese ehrlichen Worte zeigen, dass der Rückzug von der Bühne für sie auch eine Befreiung von langjährigen Belastungen bedeutet.

"Gewisse Türen schließen

Michelle geht jetzt neue Wege: "Im Endeffekt geht es im Leben darum, dass man gewisse Türen schließen muss, um das zu tun, was das Herz einem sagt", erklärt sie in der Sendung.

Ob sie glücklich im Showbusiness ist, beantwortete sie auch: "Und ich kann es eben nicht mehr. Ich glaube, dass ich jetzt an diesem Punkt bin, wo ich sagen möchte: Das ist mein letztes Album. Ich möchte diese Tür schließen und mich um die Dinge kümmern, die inzwischen mehr mein Herz berühren, die mich glücklicher machen, als in dieser Branche zu verweilen."

"Familie, die man sich eigentlich wünscht"

Abschied von der Familie: "Für mich war das eine Riesenfamilie, alle waren Freunde. Aber man hat ganz schnell gemerkt, dass es nicht diese Familie ist, die man sich eigentlich wünscht oder die man durch diese rosarote Brille sieht. Das habe ich ganz schnell gemerkt," meinte Michelle