Schock-Diagnose: Herz-Tumor bei Flavio Briatore

Der langjährige Formel-1-Teamchef Flavio Briatore musste sich einer ungeplanten Herzoperation unterziehen. Bei ihm wurde ein Tumor festgestellt.

Schock-Diagnose für Flavio Briatore. Der 73-Jährige teilte via Social Media ein Video, in dem er von einem nicht geplanten Eingriff am Herzen berichtet: "Vor zehn Tagen war ich in San Raffaele für einen Routine-Check. Dabei hat man bei mir einen gutartigen Tumor im Herzen gefunden."

Der Tumor sei mit einer endoskopischen Technik entfernt worden und ein "voller Erfolg" gewesen. Es war für den aktuellen Manager von F1-Oldie nicht der erste entdeckte Tumor. Bereits 2006 entdeckten Ärzte in den USA einen bösartigen Tumor in seiner linken Niere, der ihm in einer Klinik in Rom entfernt wurde.

Ruf als "Playboy"

Der 73-Jährige war im Formel-1-Fahrerlager für sein "Playboy-Image" bekannt und sorgte mit seinen Beziehungen mit den Top-Models, Naomi Campbell und Heidi Klum auch abseits des sportlichen für Schlagzeilen. Mit Klum war der Italiener zusammen, bis sie schwanger wurde. Die gemeinsame Tochter, Leni, wurde von Heidi Klums späterem Ehemann Seal adoptiert.