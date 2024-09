Schock! Fan filmt Shakira unter den Rock - sie stürmt davon

In einem Klub in Miami kam es zu schockierenden Szenen

Von Sängerin Shakira sind mehrere Videos im Internet aufgetaucht, auf denen sie erst entsetzt dreinschaut und dann wegläuft. Doch was war passiert? Die Musikerin tanzte in einem kurzen Kleid und zeigte ihre typischen Hüftbewegungen, als Fans versuchten, ihr unter den Rock zu filmen. Vermutlich, um dann nachher die Clips auf OnlyFans oder ähnlichen Plattformen zu verkaufen.

Respektlose Fans

Shakira beendete ihren Tanz sofort und zog sich das Kleid mit den Händen runter, um den Schaulustigen den Blick zu verwehren. Sie schüttelte den Kopf und zeigte an, dass sie genau gesehen habe, was da passiert sei. Danach stürmte sie von der Bühne. Die Fans im Internet sind schockiert über so ein Verhalten: "Shakira kann nicht einmal zu ihrem eigenen Song tanzen? Ich hasse diese verf****en Männer. Sie gehören aus den Klubs verbannt", schreibt eine.

@doffoficial #soltera #musica #noticiasmundiales ♬ sonido original - DOFF. #Espectáculos | Shakira abandona el escenario durante un fiesta en Miami luego de darse cuenta que un hombre la grababa desde abajo. Fue durante una noche de fiesta cuando la cantante colombiana pasó un momento incómodo y decidió bajarse del escenario, momento en el que mostraba un adelanto de su próximo sencillo “Soltera” que se especula sea a dueto con Anitta. | #shakira

Pech mit Männern

Vom Management gab es bisher noch kein Statement dazu. Shakira wird immer wieder von Männern enttäuscht. Ihr Ex Gerard Pique soll sie gar betrogen haben.