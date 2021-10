Schon über 430.000 Zuseher für James Bond

Österreich im Bond Fieber. Schon über 430.000 Zuseher zitterten beim explosiven Craig-Finale "Keine Zeit zu sterben" mit.

5,683,000 Millionen Dollar Kasse seit dem Kinostart am 30.September .Das sind über 430.000 Zuseher. Österreich im Bond-Fieber. Das ebenso emotionelle, wie explosive Craig-Finale "Keine Zeit zu sterben" liegt weiter auf Rekord-Kurs. Auch weltweit: 452 Millionen Kassa, davon beachtliche 103 Millionen alleine aus Amerika. In den Jahrescharts liegt "Keine Zeit zu sterben" dadurch nach nur nicht einmal vier Kinowochen schon auf Platz 6. Nur mehr 15 Millionen Dollar hinter "Godzilla vs. Kong". Da werden wohl spätestens am Wochenende die Plätze getauscht.

An 29. Oktober gib es dann den nächsten Kassen-Boom. Da startet der 25. Bond endlich auch in China. Bis Anfang November werden weltweit über 650 Millionen Dollar Kassa erwartet.