Sexy Halloween-Outfit: Leni Klum begeistert Fans und Opa Günther

Leni Klum (20) sorgt mit ihrem aufregenden Halloween-Look für Begeisterung bei ihren Fans.

Während die Welt gespannt auf das Kostüm ihrer Mutter Heidi Klum (51) für die legendäre Halloween-Party wartet, zeigt Leni schon Tage vorab ihren ersten Look – und dieser sorgt für Aufsehen.

Zusammen mit ihrem Freund Aris Rachevsky verkleidet sich Leni als das Kultpaar Tommy Lee und Pamela Anderson. Für die authentische Verwandlung schlüpft sie in eine blonde Perücke und eine auffällige Leder-Corsage und verwandelt sich so in die berühmte "Playboy"-Ikone.

© Instagram/leniklum

© Instagram/leniklum

Erinnerung an Pamela Anderson

Lenis Kostüm erinnert stark an Pamela Andersons Outfit im Film Barb Wire: eine tief ausgeschnittene Leder-Corsage kombiniert mit Netzstrümpfen und intensivem Make-up, ganz im Stil des "Baywatch"-Stars. Ihre Fans sind begeistert und zeigen ihre Unterstützung mit zahlreichen Komplimenten und Likes in den sozialen Medien.

Auch Großvater Günther Klum reagiert auf den Halloween-Auftritt seiner Enkelin und unterstützt sie öffentlich.

© Instagram/leniklum

Ohne Kritik, sondern mit einem liebevollen Kommentar schreibt er auf Social Media: "Schön", ergänzt um ein rotes Herz-Emoji.