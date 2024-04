Shakira schnappt sich Netflix-Hottie, aber er soll sie nur ausnutzen

Beim Videodreh zum neuen Song soll es gefunkt haben.

Popstar Shakira (47) soll neu verliebt sein. Die Sängerin habe sich nach ihrer Trennung von Ehemann Gerard Piqué schon länger gewünscht, endlich wieder Liebe zu spüren.

Heißes Video

Nun soll sich dieser Wunsch erfüllt haben. Shakira und der britische Schauspieler Lucien Laviscount (31) sollen intensiv daten. Kennengelernt haben sich die Sängerin und der Schauspieler am Set zu ihrem Musikvideo von "Punteria". Laviscount ist seit seiner Rolle in der Netflix-Serie "Emily in Paris" gefeierter Newcomer und Frauenschwarm. Doch soll Lucien darum auch kein Kostverächter sein.

Heißer Videodreh für Lucien und Shakira. © YouTube ×

Sorge um Shakira

Freunde von Shakira machen sich nun sorgen, dass die Sängerin die neue Liebe überstürzen könne. Wie die dailymail berichtet, sagt eine Quelle aus Shakiras Umfeld: "Ihre Freunde haben Angst, dass er nur seinen Namen in der Zeitung lesen möchte und sie ihm dazu verhilft." Shakira soll noch nicht über ihren Ex Gerard hinweg sein und Lucien darum eine Art von Ablenkung in ihrem Leben sein.

© Getty Images

Vergangenheit

Lucien soll schon eine Reihe von Promi-Damen gedated haben. Darunter Kerry Katona oder Kelly Osbourne.