Wien-Dreh: HIER hat Natalie Portman zu Mittag gegessen & das hat sie bestellt

Die Aktrice hat es sich mit ihrer Assistentin schmecken lassen.

Wie "ganz normale" Gäste haben Natalie Portman und ihre Assistentin am Montag, 4.3. ein Lokal in Wien zum Mittagessen besucht.

Irritierte, aber diskrete Gäste

In der "Bröselei", einem Restaurant, das seit einigen Jahren auf vegane, glutenfreie Küche mit Bio-Zutaten setzt, staunten die Gäste nicht schlecht über den Besuch aus Hollywood. Doch, so besagt ein Facebook-Posting: "Unsere Gäste sind ein bisschen irritiert, aber unter lauter diskreten Menschen bleibt sie gänzlich unbehelligt."

Ganz bescheiden

Was hat die Portman in dem Lokal, das sich im 9. Bezirk Währingerstrasse Ecke Strudlhofgasse befindet, bestellt hat? Rote Linsen-Kokos-Dhal und einen Salat. Zum Abschied gab es vom "Bröselei"-Team die Ansage, dass es ihnen eine Ehre war, sie als Gast gehabt zu haben. Und Portman darauf ganz bescheiden: "Thank you!"

Bunt und knackig

So sieht ein Salat in der Bröselei aus