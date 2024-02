Guy Ritchie dreht mit Natalie Portman in Wien

Seit Wochenbeginn weht ein Hauch von Hollywood durch die Bundeshauptstadt. Star-Regisseur Guy Ritchie dreht seinen neuen Abenteuerfilm "Fountain Of Youth" in Wien.

In Wien geben sich zur Zeit die Hollywood-Stars die Klinke in die Hand. Gerade erst wurde bekannt, dass Nicole Kidman nach Hallstatt auch in Wien für ihre neue Streaming-Serie "Nine Perfect Stranger" dreht. Jetzt hat sich bereits die nächste Crew aus Hollywood angesagt.

Guy Ritchie © Getty ×

Und die hat es wirklich in sich. Kein geringerer als Madonna-Ex und Regisseur von Kult-Filmen wie "The Gentlemen" oder "Alladin", Guy Ritchie wird bis 8. März in Wien drehen. Sein neues Projekt "Fountain Of Youth" ist ein actiongeladener Blockbuster, in dem sich ein Geschwisterpaar auf die Suche nach dem legendären Jungbrunnen macht, der ihnen Unsterblichkeit verleihen soll.

Star-Besetzung

Natalie Portman © Getty ×

Für die Dreharbeiten sind auch Hauptdarstellerin Natalie Portman sowie ihre Co-Stars Eiza Gonzales und John Krasinski (bekannt aus der Serie "Jack Ryan") nach Wien gereist.

John Karsinski © Getty ×

Bereits jetzt ist das Gebiet rund um den Wiener Schillerplatz abgeriegelt. Insgesamt sollen rund 400 Personen eine Woche lang beim Wien-Dreh mitarbeiten und -spielen. Neben dem Schillerplatz sind der Schwarzenbergplatz und die Nationalbibliothek weitere Drehorte des Abenteuer-Spektakels.