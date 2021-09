× Sheeran bricht heute alle Ticket-Rekorde

Um 11 Uhr startet der Ticket-Hype um Ed Sheeran in Wien. 70.000 Karten werden für das Konzert am 1. September 2022 im Happel-Stadion aufgelegt aufgelegt. Auch das Zusatz-Konzert soll schon heute in den Vorverkauf gehen.

Bei seinen letzten Wien-Stopp 2018 waren die 55.000 Tickets für das erste von zwei Konzerten im Wiener Stadion nach nur 58 Minuten restlos ausverkauft. Jetzt startet Ed Sheeran den nächsten Ticket-Run. Ab heute 11 Uhr gibt's bei oeticket die Karten für seine Hit-Show Mathematics am 1. September 2022 wieder im Happel-Stadion.

Rekord. Diesmal werden sogar knapp 70.000 Tickets aufgelegt. Denn Sheeran rockt seine Welthits wie Shape Of You, Castle On The Hill oder Bad Habits nämlich in der Mitte des Stadions. Das haben bei uns zuvor nur U2 getan. 69.253 Fans bei der 360°-Show im August 2010. Stadion-Rekord!

Zusatz-Konzert. Den will (und wird) Sheeran nun brechen. Insider rechnen mit einem Ausverkauft innerhalb weniger Minuten und dass dann sofort -also noch heute! - ein Zusatz-Konzert (2.9.2022) in den Vorverkauf geht. 140.000 Tickets in Wien, das gab es noch nie!

Zugabe. Sogar ein drittes Konzert wäre möglich. Der Tourplan lässt es jedenfalls zu. Den nächsten Auftritt hat Sheeran nämlich erst am 10. September 2022 in München angesetzt.



Die wichtigsten Tipps zum Vorverkaufsstart von Ed Sheeran: